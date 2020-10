EEUU: Huracán Zeta toca tierra en Luisiana con categoría 2

Nueva Orleans.- El huracán Zeta tocó tierra el miércoles en la costa de Luisiana y se dirige exactamente a Nueva Orleans, amenazando con llevar hasta 3 metros (9 pies) de agua salada tierra adentro y azotar residencias y negocios con fuertes vientos en una región de la costa del Golfo de México que ya ha sido castigada por varias tormentas este año.

Algunos caminos quedaron inundados cerca de la costa, donde los meteorólogos señalaron que Zeta tocó tierra en las inmediaciones de Terrebone Bay, cerca de Cocodrie, un poblado pesquero. Fuertes lluvias azotaron el Barrio Francés de Nueva Orleans, donde los residentes se alistaban para la llegada de Zeta, aunque algunas personas aún caminaban con sombrillas por Bourbon Street. Los icónicos tranvías se encontraban parados y la alcaldía cerró sus operaciones, informó la alcaldesa LaToya Cantrell.

Zeta tenía vientos máximos sostenidos de 177 km/h (110 mph) como huracán de categoría 2.

Se emitieron avisos de tormenta tropical que abarcan hasta el norte de las montañas de Georgia, algo sumamente inusual para esa región. Nueva Orleans ha estado dentro del área de alerta de siete tormentas previas que han virado hacia el este o el oeste esta temporada. Zeta, sin embargo, mantiene su trayectoria.

“No creo que tengamos tanta suerte con esta”, dijo el director de emergencias de la ciudad, Collin Arnold.

An Air Force Reserve Hurricane Hunter aircraft

indicates that #Zeta is making landfall near Cocodrie, Louisiana with maximum sustained winds around 110 mph. https://t.co/bDPuXcHB38 pic.twitter.com/nasEYuctx4