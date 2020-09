Huracanes e incendios serán más devastadores si Trump gana: Biden

Washington.- Los incendios forestales y los huracanes serán “más devastadores” si el presidente estadounidense Donald Trump obtiene un segundo mandato, debido a que éste no está haciendo frente a la crisis climática, afirmó el lunes el candidato demócrata a la presidencia Joe Biden.

Durante un evento en Wilmington, Delaware, Biden señaló que el “escepticismo climático” de Trump “pudo no haber ocasionado los incendios y huracanes”. Pero aseveró que la respuesta del presidente los ha exacerbado.

Climate change is the existential challenge that will define our future as a country. Tune in as I discuss the wildfires up and down the West Coast — and how I'll tackle the climate crisis head-on and create millions of good-paying jobs: https://t.co/yMhodX8RYe