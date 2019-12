Muere el impulsor del Ice Bucket Challenge

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Este lunes murió, a los 34 años, Pete Frates, el impulsor del “Ice Bucket Challenge”, cuya batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) inspiró el desafío “Ice Bucket Challenge”, que logró recaudar millones de dólares para investigación.

El excapitán del equipo de béisbol de Boston College falleció en su casa en Beverly, Massachusetts. Le habían diagnosticado la enfermedad neurodegenerativa, también conocida como enfermedad de Lou Gehrig, en 2012, cuando tenía 27 años.

El “Ice Bucket Challenge” se convirtió en un fenómeno mundial en 2014, cuando personas de todo el mundo publicaron videos y fotos arrojándose cubetas de agua helada en la cabeza mientras pedían donaciones para la investigación de ELA.

Un paciente con ELA, Pat Quinn, de Yonkers, Nueva York, lo captó y comenzó a propagarse, pero cuando Frates y su familia se involucraron, el fenómeno explotó en las redes sociales.

El proceso era simple: tomar un cubo de agua helada, tirarlo sobre su cabeza, publicar un video en las redes sociales y desafiar a otros a hacer lo mismo o hacer una donación a una organización benéfica. La mayoría de la gente hizo las dos cosas.

La enfermedad de Lou Gehrig, también conocida como esclerosis lateral amiotrófica o enfermedad de la neurona motora, es un mal neurodegenerativo progresivo que conduce a la parálisis debido a la muerte de las neuronas motoras en la médula espinal y el cerebro. No existe una cura conocida.

Frates, oriundo de Beverly en los suburbios de Boston, era un atleta de tres deportes en St. John’s Prep en la cercana Danvers. Luego jugó béisbol en el Boston College. Jugó profesionalmente en Alemania después de graduarse y en ligas de aficionados a su regreso a los Estados Unidos.

Frates ayudó a llamar la atención sobre el desafío gracias al apoyo de celebridades como la estrella de los Patriots de Nueva Inglaterra Tom Brady, LeBron James, hoy Los Angeles Lakers, el ahora primer ministro canadiense Justin Trudeau, el ex presidente de Estados Unidos George W. Bush, Bill Gates y Lady Gaga, entre otros.

“El desafío del balde de hielo de ALS representa todo lo bueno de este país: se trata de diversión, amigos, familia y marca la diferencia para todos los que vivimos con ALS”, dijo Frates en ese momento.

El desafío ha recaudado alrededor de $220 millones dólares en todo el mundo, incluidos $115 millones solo para la Asociación ALS con sede en Washington.

¿Cómo llegó la ELA a la vida de Pete Frates?

Estaba jugando para los Lexington Blue Sox en 2011 cuando fue golpeado en la muñeca por un lanzamiento y notó que no se estaba curando correctamente. Después de meses de pruebas, Frates fue diagnosticado con ELA en 2012.

“El hombre de arriba tiene un plan para mí”, dijo a The Salem News en 2012. "No estoy teniendo demasiados problemas con esto, mentalmente. Esta es la mano que me han repartido y he hecho las paces con eso. Hay personas por ahí que no tienen mi sistema de apoyo o mis ventajas, y quiero ayudarlos”.

A medida que la enfermedad progresó, se paralizó y tuvo que usar una silla de ruedas, perdió la capacidad de hablar y tuvo que ser alimentado a través de un tubo.

Con la ayuda de fondos recaudados por el desafío del cubo de hielo, se han realizado importantes inversiones en investigación sobre las causas y los posibles tratamientos para la ELA. Docenas de instituciones de investigación y cientos de científicos de todo el mundo se han beneficiado del dinero recaudado.

La Asociación ALS dijo que solía gastar alrededor de $ 4 millones a $ 6 millones por año en investigación, pero eso ha crecido de $17 millones a $19 millones de dólares por año desde que explotó el desafío del cubo de hielo.

El desafío también se ha utilizado para crear conciencia sobre otras causas benéficas. El padre de Frates, John, dijo que la investigación dirigida condujo a avances en el tratamiento de otras enfermedades.

(Con información de Infobae)