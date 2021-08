Ilinois: Altas ventas de marihuana en el Festival Lollapalooza

Los dispensarios de Illinois vendieron un récord de 127,8 millones de dólares en marihuana de uso recreativo en julio, con un fuerte impulso de personas de otros estados que convergieron en Chicago para el festival de música Lollapalooza.

Las ventas del mes fueron 10% mayores que el récord de mayo de 116,4 millones de dólares, de acuerdo con reportes mensuales del Departamento de Regulación Financiera y Profesional de Illinois.

📹 | É a vez de "Party in the USA" no Lollapalooza Chicago. pic.twitter.com/F3p2KrvRsf