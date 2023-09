Illinois: accidente vial desata alarma por fuga de amoníaco

Illinois está en alerta tras recibir el reporte de una fuga de amoníaco anhidro, luego de que el camión que lo transportaba se viera afectado en un accidente vial sobre la ruta 40, a un kilómetro de Teutopolis.

La policía estatal de Illinois (ISP por sus siglas en inglés) informó en un comunicado que alrededor de las 9:25 de la noche del viernes 29 de septiembre, fue notificada de un choque en una carretera ubicada en una villa del condado de Effingham.

De acuerdo con CNN, al ver que el accidente causó el derrame de esta sustancia tóxica, las autoridades emitieron una orden de evacuación en un radio de por lo menos 1 kilómetro y medio de la zona del incidente.

Las autoridades de Illinois optaron por evacuar a los habitantes que se encontraban en un radio de 1 kilómetro y medio de donde ocurrió el choque.

Ya se ha establecido un refugio para los evacuados en la escuela primaria St. Anthony en Effingham.

Hasta la mañana de este sábado, un grupo especializado se encontraba en el lugar para contener la filtración del amoníaco anhidro.

