Impresionante video: así lucen los ríos de lava tras erupción en Islandia

La erupción de un volcán que arrojó ríos de lava a través de un valle en el suroeste de Islandia empezó a disminuir y probablemente no afectará el tráfico aéreo, dijo la Oficina Meteorológica Islandesa el sábado.

La erupción de la fisura volcánica comenzó alrededor de las 8.45 de la noche del viernes en el valle de Geldinga, 32 kilómetros al suroeste de Reykjavik, la capital. La erupción es “menor” y no había señales de cenizas o polvo que pudieran afectar el tránsito aéreo, dijo la oficina.

“Cuanto más miramos, más disminuye esta erupción”, dijo el geofísico Pall Einarsson a The Associated Press el sábado, después de monitorear el volcán durante la noche.

El suroeste de Islandia es la parte más poblada del país. El Departamento de Manejo de Emergencias dijo que no prevé evacuaciones a menos que haya un aumento significativo de los gases volcánicos.

El aeropuerto internacional de Keflavik dijo que los vuelos han continuado a horario desde el inicio de la erupción.

In 2010, la erupción del volcán Eyjafjallajokull lanzó nubes de ceniza y polvo a la atmósfera, lo que obligó a suspender los vuelos entre Europa y América del Norte debido al daño que podría causar a los motores de los jets. Millones de pasajeros quedaron varados.

La erupción en el valle de Geldinga es la primera en la península de Reykjanes en casi 800 años.

Iceland, yesterday. A peek into the inferno of our Earth.



(video Chris Burkard https://t.co/Ba8Eh0SJbX) pic.twitter.com/QEMOv8X6ug