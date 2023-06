¡Es impresionante! Volcán Kilauea en Hawái entra en erupción

El volcán Kilauea de Hawái, considerado uno de los más activos del mundo, ha entrado en erupción este miércoles 07 de junio, según la información del Instituto Geológico de Estados Unidos (USGS).

La erupción comenzó en el cráter de Halemaumau, ubicado dentro del Parque Nacional de Volcanes de Hawái, alrededor de las 4.45 am (hora local).

Las autoridades han activado la alerta roja para la población civil en la zona, debido a las posibles repercusiones del fenómeno volcánico. Afortunadamente, hasta el momento, no representa una amenaza.

El USGS está monitoreando de cerca la evolución de la erupción, ya que las primeras etapas son "dinámicas".

Los primeros flujos han sido detectados y los medios internacionales han enfocado su atención en la cúpula de la caldera para captar este increíble fenómeno natural.

En 2018, el Kilauea protagonizó una fuerte erupción que arrasó más de 700 casas y forzó el desplazamiento de miles de personas y en el último siglo se han detectado alrededor de medio centenar de episodios eruptivos.

El 7 de marzo de este año, las autoridades notificaron el fin de la última erupción tras 61 días de actividad.

BREAKING: #Kilauea is erupting on the Big Island of #Hawaii.



The eruption began at 4:44 a.m. HST.



Sulfur dioxide and water vapor spewed from the volcano are reacting to produce vog, or volcanic smog, which can have adverse health effects. Volcanologists still assessing risks. pic.twitter.com/AnkFXcOu8R