Evacúan a cientos de miles por incendios en California

CALIFORNIA, E.U.- Al menos cinco personas murieron y cientos de miles debieron ser evacuadas por el incendio originado en el norte del estado de California. En las últimas horas las llamas arrasaron autos, casas, iglesias y escuelas en la localidad de Paradise ("paraíso").

Según informó el diario estadounidense Washington Post, son al menos cinco las personas que murieron por el fuego. Los cuerpos fueron encontrados dentro de autos que habían sido incinerados por las llamas, reporta el periódico Clarín.

"La magnitud de la destrucción que hemos visto es increíble y desgarradora", dijo Mark Ghilarducci, director de la oficina de emergencia del gobierno del estado, y agregó: "sabemos que hay heridos y que se han perdido vidas humanas".

"Tenemos actualmente unos 105 mil evacuados en el sur de California por los dos incendios Hill y Woolsey, y unos 52 mil en el norte predominantemente cerca de 'Camp'", añadió.

#DEVELOPING From a safe distance...just shot this video of a #FireDevil at the #Campfire near #Paradise. #abc7now @LiveDoppler7 pic.twitter.com/jS5WBsvcnV