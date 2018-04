¡Fuego, fuego! Se incendia la Torre Trump en Nueva York

Agencias

NUEVA YORK.- Un incendio se ha desatado en la Torre Trump en Manhattan. El Departamento de Bomberos la ciudad estadounidense de Nueva York escribió en Twitter que "un incendio de tercera categoría estalló en el piso 50 del rascacielos el rascacielos de la 5ta avenida en Manhattan".

BREAKING - Fire on 50th floor of Trump Tower. Fire is worseningpic.twitter.com/vkxumvpA0E — Wednesdayy 🇺🇸 (@RealWednesdayy) 7 de abril de 2018

De acuerdo con el portal Actualidad RT, Los videos divulgados en las redes sociales muestran llamas anaranjadas y humo saliendo del edificio.

Fire breaks out on 50th floor of Trump Tower!

Burning the evidence?pic.twitter.com/ry7t0OeJm5 — Kanisha J (@KaniJJackson) 7 de abril de 2018

La causa del incendio y su posible extensión no fueron inmediatamente aclaradas.

Un vehículo ha atropellado este sábado a numerosas personas en el centro turístico de la ciudad alemana de Münster, en la región de Renania del Norte-Westfalia, en el noroeste del país, según informan los medios alemanes. Según estas mismas fuentes, un vehículo se habría precipitado contra las terrazas del área más turística de la ciudad, esto indica el portal de noticias Vanguardia en su sitio web.

La policía confirmó la existencia de víctimas mortales y numerosos heridos. Las autoridades locales también pidieron que se despeje la zona para permitir las tareas policiales y de los servicios sanitarios. Según una información del semanario Der Spiegel, el conductor del vehículo se habría disparado a sí mismo.