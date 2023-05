Incendio en hostal deja seis muertos en hostal de Nueva Zelanda

Un incendio en un hostal de cuatro pisos en la capital de Nueva Zelanda dejó al menos seis muertos, informó el primer ministro Chris Hipkins el martes.

Hipkins señaló al programa matutino de noticias AM que tiene entendido que se ha confirmado la muerte de seis personas durante el incendio que estalló por la noche en Wellington, y que la cifra podría aumentar. La policía indicó que aún no tienen un número exacto de víctimas, aunque creen que serían menos de 10.

Los servicios de emergencia recibieron un reporte sobre el hostal Loafers Lodge alrededor de las 00:30 de la mañana.

El administrador distrital de incendios y emergencias de Wellington, Nick Pyatt, dijo que ya se tienen localizadas a 52 personas, pero que aún hay varias que siguen desaparecidas.

dijo Pyatt a los reporteros.

