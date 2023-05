Incendio en planta de Shell en Texas deja a cinco lesionados

Este viernes, una planta petroquímica de Shell se incendió en el área metropolitana de Houston, Texas, dejando a cinco personas lesionadas.

De acuerdo con información, la policía recibió una llamada poco después de las 15:00 horas para ayudar a desviar el tráfico alrededor de la planta, dijo el portavoz de la policía municipal del condado Harris, Thomas Gilliland. La ciudad de Deer Park dijo que no se ha ordenado a los residentes que se refugien.

El sheriff Ed Gonzalez tuiteó que el incendio fue causado por “intercambio de calor entre dos gasóleos pesados”, pero que el fuego ya ha sido contenido y ha disminuido.

Además, Gonzalez dijo que cinco trabajadores contratistas fueron trasladados a un hospital “por razones de precaución, en gran parte debido al calor”.

Update: I’m at the scene. Preliminary info: No off-site impact. There was no explosion, it was a fire. A heat exchange between two heavy gas oils. Fire is diminishing and contained. The product is being depressurized. Visible flares are there to relieve pressure. 5 contractors https://t.co/LUvxW3Xl3i