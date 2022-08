Incendio en Francia destruye 16 viviendas; evacuan a 10 mil personas

Este jueves, más de mil bomberos trataban de contener un gran incendio forestal que ha quemado una gran zona de pinares en el suroeste de Francia, una región que ya se vio castigada por las llamas el mes pasado.

Desde el martes han ardido más de 68 kilómetros cuadrados en la región de Gironda y en la vecina Landas, según las autoridades locales, en medio de un verano seco y caluroso en Francia y otros países europeos.

Se esperaba que las temperaturas alcanzaran el jueves los 40 grados Celsius (104 Fahrenheit) en la región.

Las llamas obligaron a evacuar a unas 10 mil personas y destruyeron al menos 16 viviendas.

Docenas de camiones tuvieron que darse la vuelta y permanecer en España debido a un cierre de fronteras por el incendio en Francia, según Televisión Española.

Los conductores, algunos de los cuales transportaban bienes perecederos, buscaban formas de cruzar la frontera porque las zonas de estacionamiento en los pasos de Irún y sus alrededores estaban llenos, añadió la televisora estatal española.

También se cerró una importante autopista cerca de la ciudad francesa de Burdeos.

Imágenes publicadas por bomberos mostraban el fuego en los pinares durante la noche, que provocaba nubes de humo e iluminaba el cielo con un intenso brillo naranja.

La primera ministra, Elisabeth Borne, y el ministro del interior, Gerald Darmanin, tenían previsto visitar el jueves la pequeña población evacuada de Hostens para reunirse con bomberos, rescatistas, autoridades locales y voluntarios.

Dziś do Francji wyrusza grupa ratownicza strażaków @KGPSP, która pomoże w gaszeniu pożarów lasów na południu kraju. Do akcji skierowano 146 strażaków i 49 samochodów ratowniczo-gaśniczych. To odpowiedź na francuską prośbę o pomoc w opanowaniu klęski żywiołowej pic.twitter.com/S8k1sFvh6V