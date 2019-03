Se incendia la histórica iglesia de San Sulpicio de París (Video)

Agencia

PARÍS.- El cuerpo de bomberos de París ha controlado un incendio contra el que batalló la tarde de este domingo en la iglesia de San Sulpicio, ubicada en el corazón de la capital francesa.

Según informa BFMTV, ese lugar de culto católico en el distrito de Odeon fue evacuado por completo y no se registraron víctimas fatales ni heridos. Imágenes desde el sitio mostraron llamas y columnas de humo saliendo desde la puerta de madera de esa histórica edificación.

El fuego inició poco después de las 13:30 (hora local) y se controló gracias al trabajo de unos veinte bomberos. Trascendió que la mayoría de los evacuados fueron turistas.

Además de la puerta principal, una escalera de la iglesia cuenta con daños por las llamas. No se han determinado las causas del incendio. Construida entre 1646 y 1870, San Sulpicio es la segunda iglesia más grande de París, detrás de la catedral de Notre Dame.

THE SAINT SULPICE IN PARIS JUST IGNITED WHILE I WAS INSIDE pic.twitter.com/40PHCZ177w