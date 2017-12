¡Fuego! Refrigerador provoca incendio en Manchester

Agencia

MANCHESTER.- Varios equipos de bomberos tratan de sofocar un incendio que se ha declarado en el noveno piso de un bloque residencial de doce plantas en la ciudad inglesa de Manchester, informaron hoy las autoridades.

El Servicio contra incendios y de rescate del Gran Manchester explicó en Twitter que ha enviado doce camiones cisterna a apagar el fuego, cuyas causas se desconocen, y advierte a los ciudadanos de que se mantengan apartados de la zona.

También te puede interesar: ¡Mueren congelados! Tiburones no resisten el frío de Estados Unidos

La policía local ha confirmado que se han cerrado varias calles colindantes para facilitar la labor de los bomberos.

La policía local ha confirmado que se han cerrado varias calles colindantes para facilitar la labor de los bomberos.

Imágenes difundidas por internet muestran al menos un apartamento en llamas en el edificio de la calle Joiner, en el barrio Northern Quarter, mientras que algunas personas observan desde la calle.

De momento se desconoce si hay residentes en el interior del edificio o los detalles del incidente.

Aunque el fuego lo provocó un frigorífico defectuoso, se expandió con rapidez debido al revestimiento inflamable del edificio, que es propiedad del Ayuntamiento de Kensington y Chelsea.

Desde entonces, una investigación realizada por los ayuntamientos de todo el país ha revelado que la mayoría de bloques de propiedad municipal no cumplen los requisitos mínimos antiincendios.

Al menos una persona fue trasladada al hospital después de resultar herida en el incendio de un bloque residencial de 12 pisos en el centro de la ciudad de Manchester.

La persona sufrió los efectos de "inhalación de humo", informó Sky News. El incendio se propagó a múltiples pisos, pero ya fue controlado y el edificio fue evacuado de forma segura.

Fire now out, hope everyone safe #manchester #northernquarter #town pic.twitter.com/8W8W9VzRV6