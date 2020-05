Se incendia el emblemático muelle 45 de San Francisco (video)

Ciudad de México.- Un gran incendio se registró esta mañana en el muelle 45 de San Francisco, Estados Unidos, en el emblemático Fisherman's Wharf de la ciudad.

ABC7 informó que los bomberos dijeron que estructuras adicionales y el barco SS Jeremiah O'Brien están amenazados.

NBC reportó que el O'Brien es uno de los únicos dos barcos Liberty restantes, entre 2 mil 710 que se construyeron y lanzaron durante la Segunda Guerra Mundial y el único que sigue siendo históricamente exacto.

También te puede interesar: ¿Holanda en peligro? Estalla incendio en planta nuclear

DEVELOPING: Fire crews are battling a large four-alarm fire burning at a warehouse at Fisherman's Wharf in San Francisco, California. No injuries have been reported, fire officials said. https://t.co/DCXkGjic1q pic.twitter.com/whslv5hDwH — ABC News (@ABC) May 23, 2020

El barco está en el Registro Nacional de Lugares Históricos y es una atracción popular de San Francisco.

UPDATE: Fire crews are still working to contain a 4-alarm fire at SF's Fisherman's Wharf, Pier 45.



More than 100 firefighters + 40 vehicles deployed.



No known damage to Museé Mechanique, which is nearby, yet. The SS Jeremiah O'Brian historic vessel was also "saved," SFFD said pic.twitter.com/I6TuasUsSh — Joe Fitzgerald Rodriguez (@FitzTheReporter) May 23, 2020

No está claro qué provocó las llamas y las autoridades dicen que no se han reportado personas heridas.

El departamento de bomberos dijo que los equipos estaban combatiendo las llamas. KCBS Radio indicó que hay al menos 100 bomberos en la zona.