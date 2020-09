(VIDEO) Los incendios muestran que el calentamiento global pertenece al presente

Ciudad de México.- Los incendios recientes alrededor del mundo han prendido las alarmas por el impacto inminente del cambio climático, especialmente por el fuego que arrasa la costa oeste de Estados Unidos, con cifras récord.

Las llamas de este año que golpean a California, Oregón y Washington son históricas, ya que han quemado más de 2 millones de hectáreas incluso cuando la temporada más fuerte de quemas (septiembre y octubre) no ha finalizado.

El fuego ha matado al menos a 35 personas entre las tres entidades estadounidenses: 24 en California, 10 en Oregón y una en Washington.

California ha sufrido la devastación más amplia en EEUU, con casi 1.3 millones de hectáreas arrasadas y al menos 4 mil 100 estructuras destruidas.

En Oregón, tan solo en la última semana, casi medio millón de hectáreas fueron quemadas por el fuego.

En Washington, más de una decena de incendios ha devastado unas 250 mil hectáreas.

En paralelo al fuego, se han reportado temperaturas récord y sequías históricas, lo que, según científicos, son factores que avivan las llamas.

Un análisis realizado en agosto por el investigador del clima de Stanford Michael Goss encontró un aumento de casi 1 grado Celsius en otoño y una caída del 30 por ciento en las precipitaciones, lo que ha duplicado la cantidad de días de calor extremo e incendios en los últimos 40 años.

En ese sentido, California tuvo su agosto más caluroso, según cifras oficiales del estado. En el Valle de la Muerte se reportó un máximo de 54.4 grados Celsius.

El humo de los incendios también ha afectado la calidad del aire en la costa oeste de EU, e incluso zonas de Canadá, como Vancouver.

En la víspera, en Los Ángeles, San Francisco, Portland y Seattle, la Agencia de Protección Ambiental reportó los tres niveles más altos de mala calidad de aire: insalubre, muy insalubre y peligroso.

California, un incendió que nos muestra una visión apocalíptica del fin del mundo, hoy. pic.twitter.com/nc8jtllQ3m — René Pazmiño O. (@Mi_Shene8) September 12, 2020

"Este no es un debate intelectual. No se trata de ideología. La prueba está frente a nuestros ojos. Los impactos del cambio climático simplemente no se pueden negar", afirmó el Gobernador californiano Gavin Newsom.

Para atender los incendios, el Presidente Donald Trump estuvo ayer en el estado con líderes estatales, pero ignoró el tema del calentamiento global, a pesar de que en un intercambio de palabras expertos le aseguraron de la existencia del fenómeno.

"Si ignoramos la ciencia y ponemos la cabeza en la arena y pensamos que todo se trata de la gestión de la vegetación, no vamos a tener éxito juntos protegiendo a los californianos", mencionó el Secretario de la Agencia de Recursos Naturales del estado, Wade Crowfoot.

"Empezará a ponerse más fresco, sólo espera", respondió el Mandatario.

Crowfoot indicó que deseaba que la ciencia estuviera de acuerdo con él.

"No creo que la ciencia lo sepa, en realidad", alegó Trump.

El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, dijo ayer que la destrucción y el creciente número de muertos por el fuego requieren un liderazgo presidencial más fuerte y etiquetó a Trump como un "incendiario climático".