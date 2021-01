Se incendia edificio del mayor fabricante de vacunas del mundo, en la India

Pune.- Las autoridades indias reportaron el jueves un incendio en un edificio en construcción en el Serum Institute of India, el mayor fabricante de vacunas del mundo, pero el fuego no afectó de inmediato a las reservas de la vacuna para el COVID-19.

Las imágenes mostraron grandes columnas de humo saliendo del complejo mientras los bomberos trataban de extinguir las llamas en Pune, en el estado de Maharashtra, en el sur de India.

#Visuals | Fire breaks out at Terminal 1 gate of Serum Institute of India in Pune, Maharashtra pic.twitter.com/YwAg8IYn3U