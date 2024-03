Incremento de mujeres en la prestigiosa Filarmónica de Viena

Andrea Götsch, una talentosa violinista, quedó asombrada cuando recibió la noticia de que había sido elegida para formar parte de la prestigiosa Filarmónica de Viena luego de una audición en 2019.

“Cuando volví a casa, me estaba riendo porque no podía creer que me hubiesen elegido”, dijo la clarinetista de 29 años a The Associated Press.

“Siempre fue una especie de sueño. Cuando era niña, veía el concierto de Año Nuevo, pero nunca fue un objetivo. Pensé que estaba demasiado lejos”.

La Filarmónica de Viena, un bastión masculino desde su fundación en 1842 hasta 1997, ahora tiene 24 intérpretes femeninas entre 145 miembros con tres vacantes mientras realiza una gira por Estados Unidos esta semana.

“Es muy positivo para mí. Es una forma completamente normal convivir. Y todos tenemos un objetivo principal, dar el mejor concierto posible, y eso nos une”, dijo Daniel Froschauer, presidente de la orquesta autónoma.

“Fíjate en las escuelas de música: hay muchas más mujeres que hombres. Y queremos a los mejores miembros, así que fue la decisión correcta”.

Con sede desde 1870 en el Musikverein de Viena, la Filarmónica de Viena elige a sus dirigentes, contrata a los directores, elige sus programas y programa las giras y las sesiones de grabación. Selecciona miembros de la Orquesta de la Ópera Estatal de Viena y ha tenido una residencia de verano en el Festival de Salzburgo desde 1922.

La arpista Anna Lelkes tocó con la Filarmónica durante 26 años antes de convertirse en la primera mujer oficialmente admitida. Albena Danailova se convirtió en concertino en 2008 y se le concedió la membresía en 2010.

🎼 Marcha Radetzky

🪄 Gustavo Dudamel

🎻 Filarmónica de Viena



🗓️ 2017



😍 ¡Insuperable!



🥂 Feliz 2024 pic.twitter.com/Pim0L0QeeY — Álvar Madrid (@Alvarmadridv) January 1, 2024

La música de 48 años tuvo esa posición de alto perfil al frente de las cuerdas en la interpretación del domingo de la Novena Sinfonía de Mahler con el director Franz Welser-Möst en el Carnegie Hall.

Las mujeres de la Filarmónica de Viena incluyen 14 violines, dos violas, dos violonchelos, un contrabajo, dos arpas, una flauta, un clarinete y un fagot.

La Filarmónica de Berlín, considerada la otra gran orquesta de Europa, admitió a la violinista suiza Madeleine Carruzzo como su primera integrante femenina en 1982 y actualmente cuenta con 26 mujeres, 99 hombres y cinco vacantes.

La primera integrante femenina de la Filarmónica de Nueva York fue la arpista Stephanie “Steffy” Goldner en 1922 y ahora cuenta con 49 hombres y 45 mujeres con 12 vacantes.

¡Este año, el concierto de la orquesta Filarmónica de Viena, sí está tremendo! pic.twitter.com/VyiKfKhmKY — Sin vergüenza (@verguenzaqueeh1) January 1, 2024

La Orquesta Sinfónica de Chicago convirtió a la trompa principal Helen Kotas en su primera miembro mujer en 1941 y comenzó esta temporada con 59 hombres, 34 mujeres y 15 vacantes.

Froschauer, un primer violinista que ha sido miembro de Viena desde 1998, fue elegido presidente en 2017. Dijo que alrededor de 100 personas se postulan para cada vacante en la Orquesta de la Ópera Estatal y una cuarta parte recibe audiciones detrás de un biombo para un jurado de más de una veintena. Interpretan piezas elegidas por el presidente del jurado y son calificadas, con 20 puntos como máximo.

No hay 1 de enero sin los valses y polcas de la familia Strauss. El concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena hoy ha sido seguido por millones de personas desde 100 países.



▶ https://t.co/59e2luJGhW pic.twitter.com/tFCKdcl1RU — Telediarios de TVE (@telediario_tve) January 1, 2024

Aquellos con 11 puntos o más avanzan, y después de la segunda ronda el campo se reduce a cinco, luego se elimina aún más para la ronda final.

“Un miembro del jurado tiene que decir: ‘Me gustaría pedir que se retire el biombo’”, dijo Froschauer. “Todos los puntos son acumulables y normalmente hay una persona que tiene una cantidad determinada. Ya no hay biombo y a veces hay tres mujeres y a veces hay tres hombres. A veces es una mezcla. Pero lo más importante es ¿cuáles son los puntos?”

Los ganadores obtienen una prueba de uno a dos años con la Orquesta de la Ópera Estatal, y luego se considerará la admisión de una persona. Después de dos años más, pueden solicitar la membresía en la Filarmónica.

Con información de AP.