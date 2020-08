(Fotogalería) Así celebró India aniversario de su Independencia

Nueva Delhi.- India anunció el sábado un plan de 1,46 billones de dólares para mejorar la infraestructura en medio de una debilitada economía y la crisis del coronavirus.

El primer ministro Narendra Modi, en un discurso para conmemorar el 74 aniversario de la independencia nacional, aseguró que India aprendió su lección del coronavirus de que debe ser autosuficiente y debe convertirse en parte de la cadena de suministros para las corporaciones internacionales.

“La epidemia del coronavirus es una crisis grande, pero no podrá detener el progreso económico de la India”, aseveró el mandatario.

