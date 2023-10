Choque de trenes deja 13 muertos en India

Dos trenes de pasajeros chocaron el domingo en el sur de India, matando a 13 personas y lesionando a 25 según funcionarios.

El accidente ocurrió en el distrito Vizianagaram del estado Andhra Pradesh cuando un tren que llegaba se estrelló con un tren parado, lo que provocó el descarrilamiento de al menos tres vagones, informó el funcionario ferroviario Saurab Prasad.

Shocking! #TrainAccident Train accidents have become a trend in our India.More than 100injured in a terrible train accident in #Andhra Pradesh today rescue work is going on.If the railway minister says something this moment,it will become our crime so whose responsibility is it? pic.twitter.com/Bn3HjRTvGi