Río se desborda: arrastra camiones y provoca derrumbes

India.- Un autobús turístico fue arrastrado por un río en la ciudad india de Manali, un famoso destino turístico en el norte del país. El vehículo estaba vacío cuando fue llevado por la corriente del río Beas, informan medios locales.

De acuerdo con RT, un monzón ha causado lluvias extremadamente intensas en el estado de Himachal Pradesh en las últimas 24 horas. El fenómeno meteorológico ha provocado derrumbes en algunas áreas y ha bloqueado varias carreteras.

#WATCH: Vacant bus gets washed away into the flooded Beas river in Manali. #HimachalPradesh pic.twitter.com/GMV2nqR2jX