Mata a su esposa y actualiza su Facebook para evitar sospechas

India.-Un cirujano empujó a su ex esposa por un precipicio y durante los siguientes siete meses actualizó sus redes sociales en una estrategia sofisticada para evitar sospechas de asesinato, dice la policía.

De acuerdo con el portal de noticias El Debate, Dr. Dharmendra Pratap Singh ahora ha sido arrestado en relación con la muerte de Rakhi Srivastava luego de presuntamente haberla sedado. Ella desapareció en junio, no mucho después de volver a casarse después de su separación con Singh.

El segundo esposo fue un sospechoso inicial, pero la policía de Gorakhpur, India, detuvo a Singh y dos presuntos asociados, Pramod Kumar Singh y Deshdeepak Nishad, el viernes.

Y los policías dicen que Singh cambió regularmente el Facebook de Srivastava en su teléfono en los meses posteriores a un intento de engañarlos.

A well-known surgeon of Gorakhpur, Dr Dharmendra Pratap Singh, allegedly murdered his ex-wife Rakhi Srivastava aka Rajeshwari by pushing her off a cliff at Pokhra in Nepal, but kept her virtually alive for seven months through a ruse that she was in Assam. pic.twitter.com/aaE7fGPrBn