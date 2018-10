Incendian centro religioso tras permitir el paso a mujeres

Agencia

NUEVA DEHLI.- Manifestantes prendieron fuego el sábado a un centro religioso hindú en el sur de India por apoyar la decisión de la Corte Suprema de permitir que mujeres en edad de menstruar puedan entrar a uno de los sitios de peregrinaje hindú más grandes del mundo.

Swami Sandeepananda Giri, quien dirige el centro en el estado de Kerala, dijo que algunos vehículos también fueron incendiados por los atacantes, indicó el portal de noticias Excélsior.

Las estaciones de televisión mostraron un centro en llamas, pero se desconocía la extensión del daño.

Giri culpó al Partido Popular Indio del primer ministro Narendra Modi del ataque. El partido exige que el gobierno estatal, dirigido por el Partido Comunista de la India (Marxista), apele la decisión de la corte.

We suspect Hindutva ideology extremist are behind the attack. Swami Sandeepananda Giri said women can enter #Sabarimala & that if we want to keep old customs, we can't go forward as human society because several customs discriminate b/w men & women: Kerala Minister KK Shailaja pic.twitter.com/VOF6mLgUCc

— ANI (@ANI) 27 de octubre de 2018

El gobierno estatal dice que ha arrestado a unas 2 mil personas por bloquear la entrada a mujeres entre 10 y 50 años cuando el templo abrió para cinco días de oración. Sin embargo, la corte ha liberado bajo fianza a unas mil 500 personas.

La entrada de mujeres entre las edades de 10 y 50 años al templo centenario estuvo extraoficialmente prohibida durante varios años y se legalizó en 1972. En 1991, el máximo tribunal de Kerala ratificó la prohibición que el mes pasado fue derogada por la Corte Suprema.