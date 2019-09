India pierde comunicación con sonda a un día de alunizar

The Associated Press

NUEVA DELHI (AP) — La agencia espacial de la India informó que perdió comunicación con su sonda no tripulada que tenía programado alunizar el sábado en el polo sur del satélite natural de la Tierra.

“Las comunicaciones entre la sonda y la estación en tierra se perdieron”, dijo K Sivan, director de la Organización India de Investigación Espacial. “La información está siendo analizada”.

No queda claro si la misión fracasó.

Un alunizaje exitoso convertiría a la India en apenas el cuarto país en colocar una nave sobre la superficie lunar, y en el tercero en operar una sonda robótica ahí.

Empleados de la Organización India de Investigación Espacial escuchan un anuncio del jefe del organismo en la Estación de Telemetría de dicho organismo en Bangalore, India, el sábado 7 de septiembre de 2019. (AP Foto/Aijaz Rahi)

La misión de unos 140 millones de dólares, conocida como Chandrayaan-2, tiene como fin estudiar los cráteres lunares que están siempre en penumbra y que se presumía contienen depósitos de agua que fueron confirmados por la misión Chandrayaan-1 en 2008.