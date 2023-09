India reemplaza su nombre a ‘Bharat’ en invitación al G20

El gobierno del primer ministro Narendra Modi ha reemplazado India por el nombre en sánscrito “Bharat” en las invitaciones a una cena durante la cumbre del Grupo de los 20 que se realiza esta semana, decisión que refleja los esfuerzos de su partido nacionalista hindú para borrar nombres que considera propios del pasado colonial.

La invitación a los asistentes al G20 llama al presidente Droupadi Murmu “presidente de Bharat” en lugar de “presidente de la India”.

While there is no constitutional objection to calling India “Bharat”, which is one of the country’s two official names, I hope the government will not be so foolish as to completely dispense with “India”, which has incalculable brand value built up over centuries. We should… pic.twitter.com/V6ucaIfWqj