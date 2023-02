Indican que García Luna fue pieza clave para poderío de Cártel de Sinaloa

Durante los alegatos finales llevados este 15 de febrero en el caso del exsecretario de seguridad pública de México, Genaro García Luna; la fiscal Saritha Komatireddy, aseguró que el funcionario fue una pieza clave para que el Cártel de Sinaloa se expandiera, alcanzando su poderío al traficar decenas de toneladas de droga a Estados Unidos.

Al presentar las conclusiones del caso, la fiscal aseguró ante los 12 integrantes del jurado, quienes en los próximos días deberán deliberar sobre la culpabilidad o no del ex mando policíaco quien no sólo fue un alto funcionario mexicano, sino también un aliado de la organización criminal,

"La evidencia demuestra que Genaro García Luna era un político inteligente, ambicioso y poderoso, un funcionario que ganó millones con el Cártel de Sinaloa", sostuvo.

Komatireddy, quien encabeza al equipo de fiscales, le dijo a los integrantes del jurado que, de acuerdo con las leyes estadounidenses, se requiere de un solo testimonio incriminatorio para responsabilizar a una persona de un delito y que contra el ex funcionario mexicano se presentaron nueve testigos colaboradores que, por separado, coincidieron en implicar a García Luna en el pago de sobornos.

La fiscal hizo un repaso de los dichos por los testigos, entre ellos, el de Sergio Villarreal Barragán, "El Grande", quien aseguró que los Beltrán Leyva pagaban a García Luna millón y medio de dólares mensualmente; el de Óscar Nava Valencia, quien dijo haberle dado más de 10 millones de dólares; así como el de Jesús Reynaldo Zambada García, "El Rey Zambada", quien sostuvo haber pagado cinco millones de dólares.

"Se tomó a un criminal para identificar a otro criminal" dice al jurado la Fiscal del caso contra García Luna.

"Es tiempo de que pague" aseguró en su cierre de argumentos. pic.twitter.com/aNruNbarZY — Tania-Ortega 🇲🇽 (@TaniaOrVe) February 15, 2023

Tráfico de drogas por paquetería

Recordó para los jurados que el Cártel de Sinaloa, durante los años que García Luna fue director de la Agencia de Investigación Criminal (2000-2006) y titular de la SSP (2006-2012), se expandió por todo México y operaban como una gran empresa de paquetería y logística, pues transportaba la droga por tren, barcos, contenedores y submarinos.

Para mitigar el posible efecto de la estrategia de la defensa, que durante los interrogatorios puso en evidencia que los testigos eran criminales, Komatireddy dijo que no tienen que ser tipo agradables, pero para conocer cómo actúan los criminales se necesita de ellos.

Una vez que la fiscal termine de exponer su caso, tocará el turno a la defensa, encabezada por César de Castro, presentar sus conclusiones.

Defensa: sólo hay testigos de criminales

La defensa de Genaro García Luna, cerró el caso desestimando las evidencias de la Fiscalía de Nueva York bajo el argumento de que “no hay videos, audios ni documentos”, solo testimonios de criminales; lo que fue revirado por los fiscales

1/3 Hilito 🧵 César de Castro cerró su caso desestimando las evidencias de la fiscalía vs. Genaro García Luna y señalando:

- No hay videos, ni audios, ni documentos, ninguna prueba

- Todos los que acusan son criminales a quienes el jurado no debería creer — Jesús García (@JesusGar) February 15, 2023

Con información de Reforma