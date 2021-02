Indios cherokee piden a Jeep que deje de usar nombre de su tribu en autos

El líder del pueblo cherokee, Chuck Hoskin Jr., pidió el pasado lunes, de manera oficial, que deje de utilizarse el nombre de su tribu como denominación de un tipo de vehículo fabricado por la automotriz estadounidense Jeep.

La solicitud de Hoskin fue interpuesta a Stellantis, empresa matriz de Jeep con sede en Ámsterdam, bajo el argumento de "apropiación cultural", ante nombres de vehículos utilitarios deportivos (SUV, en inglés) como "Jeep Cherokee" o "Jeep Grand Cherokee".

De acuerdo con un comunicado elaborado por el líder de la referida tribu indígena de Estados Unidos -cuyos integrantes radican en entidades como Alabama, Georgia, Kentucky, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia-, los nombres nativos deben dejar de utilizarse para denominar productos o mercancías.

Ante esta situación, Kristin Starnes, portavoz de Stellantis, expuso que el nombre "Cherokee" había sido seleccionado

No obstante, no ha habido pronunciamientos formales en torno a la posibilidad de que dicho apelativo sea retirado.

