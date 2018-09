¡Alerta en Indonesia! Terremoto de 7.5 provoca un tsunami (videos)

Agencia

Ciudad de México.- Este viernes, un terremoto de magnitud 7,5 sacudió la isla indonesia de Célebes. El foco del sismo se localizó a una profundidad de 10 kilómetros. Minutos más tarde, se registraron dos réplicas de magnitud 5,8 y 5,4.

El sismo se produjo tan solo unas horas después de otro fuerte temblor, de magnitud 6,1, en la misma zona, seguido por varias réplicas. Varias casas han quedado destruidas y una persona ha fallecido, mientras que otras diez han resultado heridas.

Además el aeropuerto de Palu, que opera vuelos domésticos, sufrió daños y permanecerá cerrado hasta mañana por la noche, afirmó el portavoz.

Indonesia se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, el área geográfica del planeta con mayor actividad sísmica y volcánica, y este mes de agosto ha resultado excepcionalmente difícil para el país en relación con el número de fuertes terremotos registrados.

En 2004, un gran terremoto registrado cerca de la isla indonesia de Sumatra desencadenó un tsunami en el océano Índico que mató a 226 mil personas en 13 países, incluidas más de 120 mil en Indonesia.

Vídeos en las redes sociales distribuidos por la BNPB muestran a residentes de Donggala corriendo asustados por las calles, estructuras medio derrumbadas y grietas en las carreteras.

Indonesia geophysics agency says Sulawesi quake caused a tsunami. This video is doing the rounds. We believe it is real. pic.twitter.com/7xDzzRuj5v

I just opened my watsap grup and This Tsunami seen on Palu, Sulawesi. They recorded this in the top floor of the mall. Our friend's family confirmed this.. #PrayForDonggala Celebes Sulawesi Indonesia 🙏 pic.twitter.com/vlTmDjCp3h