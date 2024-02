Inesperado: Elmo y Biden se unen y hablan de la salud mental en X

Un hecho inesperado ocurrió en la red social X (antes Twitter) esta semana, cuando la estrella de Plaza Sésamo, Elmo y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se unieron y hablaron de la importancia de la salud mental en la actualidad.

Esta interacción causó gran revuelo en redes sociales, en especial porque se trata de una figura política y el personaje de un programa reconocido a nivel internacional por varias generaciones.

A través de su cuenta personal en X, Elmo publicó un mensaje donde preguntaba a sus seguidores cómo la estaban pasando, el cual hasta el momento cuenta con 16 mil comentarios.

El martes, luego de recibir miles de respuestas y citas, muchas de ellas sobre estados de ánimo negativos, malas experiencias y memes alusivos a la tristeza, Elmo realizó otra publicación agradeciendo la participación.

Este segundo post fue a su vez retomado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

I know how hard it is some days to sweep the clouds away and get to sunnier days.



Our friend Elmo is right: We have to be there for each other, offer our help to a neighbor in need, and above all else, ask for help when we need it.



Even though it's hard, you're never alone. https://t.co/ffMJekbowo