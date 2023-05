Influencers se lanzan contra ley que prohíbe usar TikTok

Cinco influencers y creadores de contenido de TikTok interpusieron una demanda con la que intentan revertir la prohibición de Montana al uso de la aplicación, alegando que la ley es una infracción inconstitucional de los derechos a la libertad de expresión.

En su denuncia jurídica, interpuesta el miércoles por la noche ante un tribunal federal sin dar aviso al público, los cinco residentes de Montana también alegaron que el estado no tiene ninguna autoridad sobre cuestiones de seguridad nacional.

To protect Montanans’ personal and private data from the Chinese Communist Party, I have banned TikTok in Montana.