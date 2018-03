Ingeniero alertó de grietas en puente que se desplomó en Miami

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Dos días antes del catastrófico desplome de un puente peatonal en Miami, un ingeniero alertó que se habían detectado grietas en un extremo de la losa de concreto.

Fue a través de un mensaje de voz. Sin embargo, nadie lo escuchó hasta después del colapso el jueves, informaron funcionarios del Departamento de Transporte de Florida, según el portal El Clarín.

Un empleado estatal del Departamento de Transporte, escuchó el mensaje de voz dejado en un teléfono fijo al día siguiente del derrumbe. Según informaron había estado fuera de la oficina para atender otras tareas.

Según The Associated Press, el ingeniero Denney Pate, del FIGG Bridge Group -una de las firmas que construyeron el puente- dijo que las grietas requerirían reparaciones, "pero desde una perspectiva de seguridad no vemos que haya ningún problema ahí, por lo que no estamos preocupados al respecto desde esa perspectiva".

El puente peatonal de la Universidad Internacional de Florida (FIU), colapsó el jueves, matando al menos a nueve personas. Las autoridades han estado retirando lentamente los escombros, buscando más víctimas. La policía de Miami-Dade, señaló que dos vehículos que contenían tres cuerpos fueron sacados de debajo del puente el sábado. Por lo menos cuatro autos estaban aplastados por los escombros, dijeron las autoridades.

El sábado, la FIU dijo en un comunicado que los representantes de la universidad y el Departamento de Transporte se reunieron con un ingeniero de FIGG durante dos horas el jueves por la mañana, para discutir el agrietamiento y determinaron que no había un problema de seguridad.

En una conferencia de prensa el viernes por la noche, funcionarios de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), dijeron que iniciaron su propia investigación y que aún no pueden confirmar si alguna grieta contribuyó a la caída. Agregaron que los trabajadores trataban de reforzar una estructura diagonal del puente peatonal en la universidad al momento en que se desplomó.