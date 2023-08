Inglaterra: enfermera neonatal es culpable de desvivir a 7 bebés

Una enfermera especializada en neonatología fue declarada culpable de la muerte de siete bebés y de intentarle quitar la vida a otros seis en un hospital en Gran Bretaña.

La persona causante de esta tragedia es Lucy Letby de 33 años, quien fue acusada de lastimar intencionalmente a los recién nacidos de maneras imperdonables.

Letby inyectó deliberadamente aire en sus flujos sanguíneos, alimentó a la fuerza y sin piedad a otros y envenenó a dos inocentes bebés con insulina a través de sondas intravenosas.

Fue declarada culpable de cargos de homicidio relacionados con cinco bebés varones y dos bebés niñas, así como de intento de homicidio en el caso de cinco bebés varones y cinco bebés niñas.

