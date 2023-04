Ingreso de Finlandia a la OTAN, una ‘amenaza’ para Putin

Finlandia se convirtió oficialmente en miembro de la OTAN, este martes 04 de abril y pasará a engrosar las filas de la alianza de seguridad más grande del mundo.

La vecina Rusia ya advirtió que reforzará sus defensas cerca de la frontera que comparten si la OTAN despliega tropas o equipamiento adicional en el que será su 31er miembro.

La bandera azul y amarilla de Finlandia se dice entre las de sus socios ante la sede de la OTAN en Bruselas. El presidente del país y los ministros de Exteriores y Defensa participarán en el acto.

La ceremonia coincide con el 74to aniversario de la firma del Tratado de Washington, que dio lugar a la Alianza, el 4 de abril de 1949, además de con una cumbre de sus ministros de Exteriores.

Turquía fue el último aliado en ratificar el protocolo de adhesión de Finlandia el pasado jueves. Antes de la ceremonia, Ankara entregará el documento que consagra oficialmente esa decisión al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.

A continuación, Finlandia hará entrega a Blinken de sus propios textos para hacer oficial su ingreso.

Alarmada por la invasión rusa de Ucrania el año pasado, Finlandia solicitó su entrada en la OTAN en mayo de 2022, dejando atrás décadas de no alineamiento militar para buscar la protección del paraguas de seguridad de la organización. La vecina Suecia también presentó su candidatura, pero su proceso de ingreso podría demorarse unos meses más.

