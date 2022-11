Inicia la fase cinco para intensificar persecución de pandillas en el Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció la implementación de cercos militares y policiales en las grandes ciudades del país, para iniciar con la fase cinco que intensificará la persecución de pandillas, quienes son responsabilizados de la mayoría de los delitos.

Ante la presencia de 14 mil soldados que se sumarán a esta tarea, el joven mandatario, dio orden de extraer a los criminales que aún quedan en las comunidades, ya que no habrá detalle de cuando iniciarán con los controles, ya que esa información alertaría a los integrantes de las pandillas.

Pese a que se critique al mandatario Bukele, debido a que su política de mano dura presuntamente viola los derechos humanos, pobladores se sienten más seguros al llevar a cabo la captura de responsables del asesinato de un campesino.

Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos humanos denuncian lo siguiente:

En lo que va en su gobierno de Nayib Bukele, comparte las siguientes cifras de personas capturadas siendo 58 mil 098 pandilleros o colaboradores capturados, entre ellos:

De acuerdo con las autoridades, los homicidios han disminuido en un 38% menos que los 928 en el periodo del 2021.

El presidente aseguró que en ocho meses han logrado grandes resultados y “El Salvador está en camino de ser el país más seguro de todo el continente”.

