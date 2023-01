Inician juicio contra exlíder de Proud Boys, por asalto al Capitolio EU

Un fiscal federal, inició su juicio contra el exlíder del grupo de extrema derecha Proud Boys, por el delito de conspiración sediciosa, luego de que liderarán el asalto en el Capitolio de los Estados Unidos (EU), por mantener a Donald Trump en la Casa Blanca.

El fiscal federal adjunto, junto al jurado iniciaron a escuchar las declaraciones de los fiscales a dos años del ataque en la Casa Blanca el pasado 6 de enero de 2021, dónde el exlíder del grupo de extrema derecha Proud Boys, Enrique Tarrio, y otros cuatro cabecillas lideraron un ataque coordinado en apoyo de Trump.

Por lo tanto, el fiscal federal adjunto, Jason McCullough, dijo que los Proud Boys sabían que las esperanzas de Trump de un segundo mandato en el cargo se desvanecían rápidamente a medida que se acercaba el 6 de enero y los líderes del grupo reunieron una “fuerza de combate” para detener el traspaso de poder a Joe Biden, dijo McCullough. Tarrio vio la presidencia de Biden como una “amenaza a la existencia de los Proud Boys”, señaló el fiscal.

Not the FBI??? Cc: ⁦ @RepThomasMassie ⁩ ⁦ @tedcruz ⁩ ⁦ @RepMTG ⁩ Proud Boys Leader Enrique Tarrio's Lawyer Blames Trump for January 6 https://t.co/imXTYDMOhV

Asimismo, se indicó que las condenas también serán para dos líderes de Oath Keepers, otro grupo de extrema derecha. El jefe de la organización, Stewart Rhodes, y la líder del grupo en Florida, Kelly Meggs, quienes han sido señalados de conspirar para impedir la transferencia del poder presidencial actual.

Hay que mencionar que el juicio brindará una mirada profunda a un grupo que se ha convertido en una fuerza influyente en la política republicana dominante.

Today starts the Seditious Conspiracy trial🧑‍⚖️of Enrique Tarrio.

Meanwhile, Stewart Rhodes, recently convicted🧑‍⚖️of Sedition awaits sentencing later this year.



Proud Boys💣

Oath Keepers 💣#jan6thSedition Stay Tuned #DemVoice1 pic.twitter.com/2ADKc9blhu