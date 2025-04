Inician masivas protestas contra Donald Trump en Estados Unidos

Miles de ciudadanos salieron a las calles este sábado 5 de abril para manifestarse en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y las políticas implementadas durante su segundo mandato, especialmente aquellas impulsadas en colaboración con el empresario Elon Musk. Las protestas, que iniciaron de forma masiva en Washington D.C., se extendieron rápidamente por más de 1,200 ciudades en todo el país, convirtiéndose en la movilización más grande contra Trump desde su reelección.

En la capital estadounidense, alrededor de 20 mil personas se congregaron cerca del Monumento a George Washington, a pocas cuadras de la Casa Blanca. Bajo una lluvia ligera y cielo nublado, los manifestantes portaban pancartas con mensajes como “¡Quita tus manos!”, “¡No es mi presidente!”, “Detengan el mal” y “Quita tus manos de nuestra Seguridad Social”.

El descontento ciudadano se ha agudizado ante reformas gubernamentales, recortes presupuestarios, y la expansión del poder presidencial que Trump ha promovido con el respaldo de Musk. Las preocupaciones incluyen temas como la migración, la política económica, la educación y los recientes movimientos en torno a criptomonedas como DOGE.

La protesta tomó un tono internacional, con actos de solidaridad en capitales como París, Roma, Lisboa y Londres, además de manifestaciones en Canadá y México. Algunos manifestantes también ondeaban banderas de Ucrania y portaban pañuelos palestinos, reflejando un rechazo global a las decisiones de la administración Trump.

Entre los asistentes destacaron figuras del Partido Demócrata, como el congresista Jamie Raskin, y activistas como Graylan Hagler, quien advirtió: “Han despertado a un gigante dormido. No nos sentaremos, no nos callaremos y no nos iremos”.

Las protestas continúan este fin de semana, y se espera que las movilizaciones escalen en los próximos días.

Colorado se suma a las protestas contra Trump y Musk. pic.twitter.com/m3XwzuDMoL — Jacobo Solano Cerchiaro (@JACOBOSOLANOC) April 5, 2025

(Con información de AFP)