BAKERSFIELD .- La mexicana Teresa Romero tomará la dirigencia de la Unión de Trabajadores Agrícolas (UFW), la organización campesina más grande en Estados Unidos, siendo la primera mujer en lograrlo.

De acuerdo con La Jornada, el actual dirigente Arturo Rodríguez deja el cargo tras 25 años de estar al mando, luego de la muerte del fundador César Chávez, quien junto a Dolores Huerta crearon la organización campesina en 1962.

Romero, quien forma parte de la mesa directiva de la UFW, se convertirá en la tercera presidenta de la organización y la primera mujer en llevar el mando de la misma.

Teresa Romero, nació en la Ciudad de México y creció en Guadalajara, Jalisco; a principios de los años ochenta emigró a Estados Unidos de manera ilegal y en 2002 se convirtió en ciudadana estadunidense.

La mexicana administró una compañía de construcción y una firma de abogados que ayudaron a los trabajadores con problemas de migración y compensación laboral, antes de unirse al sindicato de trabajadores agrícolas, en el cual se desempeña como secretaria-tesorera.

