Rusia no está contenta con la elección del representante de la Interpool

ESTADOS UNIDOS.- El gobierno ruso denunció hoy que existió una "fuerte presión”, en la elección del surcoreano, Kim Jong-yang, como su presidente de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), sin embargo prometió respetar la decisión de la Asamblea General de dicho organismo.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, lamentó que el general Alexandr Prokopchuk, candidato ruso para la presidencia de la Interpol, haya perdido la elección de este miércoles, dada la “fuerte presión" de algunos miembros contra su candidatura, indicó el portal de noticias 20 Minutos.

"Por supuesto, es una pena que nuestro candidato no haya ganado, pero si estudiamos imparcialmente las declaraciones de varios países, hechas de cara a las elecciones, resulta obvio que se ejerció una fuerte presión para evitar la elección de Prokopchuk”, dijo Peskov, según reporte de la agencia Sputnik.

La Asamblea General de la Interpol eligió el miércoles en una reunión en Dubái a Kim Jong-yang como presidente, derrotando a Prokopchuk, cuya candidatura había suscitado preocupaciones en Europa y Estados Unidos sobre el riesgo de interferencia del Kremlin.

En declaraciones a la prensa, el vocero de la presidencia rusa no dijo que miembros ejercieron "presión" y afirmó que aunque Rusia lamentaba que su candidato no haya sido elegido presidente de la policía internacional, “aun así no hay motivos para estar en desacuerdo con el resultado de la elección".

Ante el resultado de la elección, el Secretario General de la Organización, Jürgen Stok, subrayó este miércoles en Dubái que las elecciones para el jefe de la Interpol fueron “democráticas, transparentes y libres”.

"La Asamblea General de Interpol eligió al señor Kim como presidente a través de un proceso de votación democrático, transparente, libre y claro, y lo mismo para cada candidato", dijo Stoke en un mensaje, publicado en la cuenta oficial de la Interpol en Twitter.

Para la existencia de Interpol, es importante que seamos neutrales e independientes, esta es mi profunda convicción y es lo que “entendemos a todos los niveles de la organización", escribió.

La elección del presidente de la Interpol se llevó acabo en el marco de las 87 sesión de la Asamblea General de la organización en Dubái, después de que el anterior jefe el chino Meng Hongwei, renunció el mes pasado para enfrentar las acusaciones de corrupción en su contra en China.