Los inventos que los venezolanos aplicaron para sobrevivir

VENEZUELA.- Una operación tan sencilla como conectar a un interruptor un teléfono móvil para cargarlo perdió sentido durante el apagón nacional que sufrió Venezuela desde el pasado jueves. En ese cambio brusco de realidad, ¿cómo se las arreglaron?

Apenas el mapa del país se tiñó de oscuro, también quedaron suspendidos los servicios de telefonía móvil e internet. A pesar de ello, las personas trataron de conservar los restos de normalidad: carga en los teléfonos, agua recogida en envases, alimentos y medicinas que aún se conservaban en el frío de la nevera, hielo y velas, informó RT.

Al inicio de la segunda jornada sin energía eléctrica comenzó a escasear el agua potable debido a que su suministro, que se hace a través de un sistema de bombeo, depende casi totalmente de la electricidad. Las temperaturas bajas en los refrigeradores empezaron a elevarse y el riesgo de perder carnes, alimentos, medicamentos de indispensable refrigeración, se hacía cada vez más inminente.

Cuando las personas lograban salir por momentos del apagón informativo, se enteraban de que había una falla eléctrica inédita, cuya duración era indeterminada. En medio de la emergencia, "había que resolver", como se dice en el país suramericano a las acciones no previstas para solucionar inconvenientes.

Los venezolanos, a excepción de los habitantes de Caracas, han vivido varias temporadas de racionamiento de energía por razones climáticas, fallas en el sistema, falta de mantenimiento e ineficiencia (según la oposición), o por el sabotaje o 'guerra eléctrica' (según el Gobierno), sin embargo, este caso parecía ser diferente.

El presidente Nicolás Maduro responsabilizó a EE.UU. de haber ejecutado un complejo "plan terrorista de ataque cibernético" al cerebro de la Hidroeléctrica del Guri, que abastece al 70% del territorio venezolano, mientras que la oposición adujo que se trataba de una falla producto de la desinversión, corrupción e ineficiencia.

En la ausencia total de luz, las ideas surgieron de la oscuridad. Lo más natural en un apagón es encender una vela pero no todos la tenían. En las calles, los pocos comercios que abrieron, se aprovecharon y las vendieron a precios especulativos, que podían llegar a 10 dólares por unidad, cuando el salario mínimo, sin las bonificaciones estatales ni los beneficios alimentarios, es de casi siete.

Quienes tenían agotadas sus reservas de batería para el móvil, del que usaban la linterna, o las pilas para alguna lamparilla, optaron por otras formas de alumbrar, propias de siglos atrás.

A través de WhatsApp o de las redes sociales se viralizaron videos con tutoriales para la elaboración de lámparas de aceite comestible y agua, cuya mecha era un trozo de algodón.

Además de registros audiovisuales, también se colgaron imágenes con instrucciones para elaborar las improvisadas fuentes de luz.

Otro problema urgente que resolver era el consumo y uso del agua. En las redes los usuarios compartieron técnicas para hervirla o purificarla. El problema seguía siendo el mismo: la especulación. Por un botellón de cinco litros de agua mineral cobraban hasta cuatro dólares en Caracas.

Tras largas filas para recargar el líquido extraído de quebradas, tomas callejeras, cisternas o tanques, el reto era rendirlo. Así, con la inventiva que surge en la premura, el video de una botella plástica transformada en surtidor de agua se popularizó en internet.

