Investigan el asesinato de cuatro musulmanes en Nuevo México

Las autoridades de Nuevo México investigan los asesinatos de cuatro hombres musulmanes y pidieron ayuda para encontrar un vehículo que estaría relacionado con el caso.

La policía de Albuquerque publicó fotos del vehículo supuestamente utilizado en los cuatro homicidios, con la esperanza de que la población ayude a identificarlo. La policía dijo que al parecer es un Volkswagen Jetta gris oscuro o plateado de cuatro puertas con vidrios polarizados.

La policía no señaló dónde se tomaron las imágenes o qué los llevó a sospechar que el automóvil estaba involucrado en alguno de los crímenes.

WANTED: APD releases photos of a vehicle of interest in the shootings of 4 Muslim men. If you have any information about this vehicle please contact Crime Stoppers at (505)-843-STOP. pic.twitter.com/1h0vUvtbSg