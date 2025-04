Investigan experiencia del piloto de la tragedia en el río Hudson

En Estados Unidos, las autoridades han iniciado una investigación exhaustiva para determinar qué provocó el trágico accidente de helicóptero de ayer sobre el río Hudson, en Nueva York.

El suceso dejó a seis personas sin vida, entre ellas, una familia entera que había viajado desde España para disfrutar sus vacaciones. El helicóptero turístico se desintegró en pleno vuelo antes de caer boca abajo en las aguas del río.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) se enfoca en dos posibles factores clave: la experiencia del piloto y la posibilidad de una falla mecánica crítica. Según fuentes cercanas al caso, se está evaluando si el piloto se vio forzado a realizar una maniobra extrema poco antes del impacto, o si hubo un error humano.

New video shows horrifying moment helicopter crashed in the Hudson River yesterday, killing all 6 people on board.



The Bell 206 chopper, operated by New York Helicopter Tours, departed at about 3 p.m. ET (1900 GMT) from a downtown helicopter pad and flew north over the Hudson