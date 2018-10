Arrestan a niño por matar a menor con un trozo de queso

Agencia

LONDRES, Reino Unido.- Un joven de 13 años de nombre Karanbir Cheema, entró en estado de shock anafiláctico durante el almuerzo y cayó en coma debido a un trozo de queso.

La familia del joven estaba con él cuando murió en un hospital de Londres diez días después.

De acuerdo con información de Radio Fórmula y The Telegraph, en una investigación forense realizada esta semana, agentes de policía y paramédicos testificaron sobre la muerte de Cheema en julio pasado.

El niño tenía alergias severas al trigo, gluten, productos lácteos, huevos y nueces y también era asmático.

Sus compañeros de clase estaban al tanto de su estado, pero su muerte ocurrió porque supuestamente un compañero dejó caer una rebanada de queso en la parte posterior de su playera.

So saddened to hear about the death of Karanbir Cheema a murderous bully chased him down the halls of his school and stuffed cheese down his shirt because he’s deathly allergic. Disgusting. I hope justice is served. pic.twitter.com/8dtkIZaTfL