Investigan "muertes misteriosas" de 275 elefantes en Botsuana

Gaborone, Botsuana.- Botsuana está investigando las "muertes misteriosas" de 275 elefantes, cuyos cuerpos fueron hallados en la concurrida zona del delta de Okavango. La caza furtiva sigue siendo un problema en el país, pero se ha descartado que sea la causa de estos decesos.

El Departamento de Vida Silvestre y Parques Nacionales dijo que está movilizando personal y aviones para comprender la causa de las muertes. Se han recogido muestras para el análisis en laboratorios de Sudáfrica, Zimbabue y Canadá y se ha descartado que la causa sea el ántrax.