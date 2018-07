¿Milagro? ‘Llora’ una imagen de la Virgen de Guadalupe

Agencia

LAS CRUCES, Estados Unidos.- En la ciudad de Las Cruces, Nuevo México, hay una iglesia llamada Nuestra Señora de Guadalupe que desde el pasado 20 de mayo ha visto un inusual aumento en sus visitas. En su interior, una estatua de bronce de dos metros de la Virgen María, viene mostrando un líquido que parece desprenderse de sus ojos y derramarse por sus mejillas.

De acuerdo con información de Univisión, algunos las han llamado lágrimas, aunque en realidad ni siquiera los curas de esa iglesia tienen una respuesta que darle a la inquieta comunidad que cree que la imagen está llorando.

Los primeros en notar ese líquido que parecía emanar de los ojos de la virgen fueron los propios feligreses que estaban, de hecho, en medio de la misa de ese domingo.

Sin embargo, el párroco José Seguro mostró gran cautela al notar que efectivamente la cara de la virgen parecía bañada en lágrimas e hizo lo que corresponde en estos casos: reportar el hecho que de inmediato fue asignado al canciller diocesano Enrique Lopez-Escalera y el vicecanciller Jim Winder para que fuera investigado.

La cautela del cura y el parco entusiasmo de los padres encargados de la investigación no es en realidad una actitud de extrañar, por el contrario, como se lo explicó a Univision Noticias John Thavis, autor de ‘Las profecías del Vaticano’ (su título original en inglés es ‘The Vatican Prophecies’) y experto en asuntos religiosos "la jerarquía católica tiende a restar importancia a los informes de apariciones, estatuas de llanto y fenómenos similares".

