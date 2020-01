Irán invita a sus aliados a unirse contra Estados Unidos

Agencias

TEHERÁN, Irán.- El presidente iraní Hassan Rouhani reiteró hoy que la muerte del general, Qassim Soleimani, ha fortalecido y determinado “nuestro pueblo más que nunca” y que “Estados Unidos será responsable de todas las consecuencias de este acto terrorista” por lo que “pagará un alto precio”.

Rouhani lamentó, en reunión con el canciller de Qatar, Ahmadinejad Abdul Rahman, que Washington se embarcó en una nueva ruta que podría ser “muy peligrosa para la región” por lo que la coordinación entre las naciones amigas es esencial.

The flag of General Soleimani in defense of the country's territorial integrity and the fight against terrorism and extremism in the region will be raised, and the path of resistance to US excesses will continue. The great nation of Iran will take revenge for this heinous crime.