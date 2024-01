Irán, China, Rusia y Corea del Norte abastecen con armas a Hamás

Rifles de precisión procedentes de Irán, fusiles de asalto AK-47 de origen chino y ruso, granadas para lanzacohetes fabricadas en Bulgaria y Corea del Norte, junto con cohetes antitanque preparados clandestinamente en Gaza.

Un análisis de más de 150 videos y fotografías, realizado por The Associated Press durante los tres meses de conflicto desde que Hamás inició su ataque sorpresa contra Israel el 7 de octubre, revela que el grupo militante ha adquirido un diverso arsenal de armas de origen internacional. A pesar del bloqueo de 17 años destinado a evitar esta acumulación, gran parte de este arsenal ha sido contrabandeado con éxito.

Esas armas han demostrado ser letales en las semanas de guerra urbana en Gaza, donde los combatientes de Hamás suelen portar únicamente las armas que pueden llevar a cuestas y emplean tácticas de ataque relámpago contra los israelíes, que cuentan con grandes ventajas en cuanto a armamento y tecnología. Los videos de propaganda que Hamás ha publicado en las últimas semanas parecen mostrar disparos contra soldados israelíes que fueron grabados a través de las mirillas de los fusiles de francotiradores.

“Buscamos armas, apoyo político y dinero en todas partes", dijo en una entrevista reciente con la AP Ghazi Hamad, vocero de Hamás, declinando explicar específicamente quién ha estado proporcionando sus armas o cómo fueron infiltradas a Gaza.

Los expertos que revisaron las imágenes para la AP pudieron identificar características distintivas y marcas que muestran los lugares en los que fueron fabricadas muchas de las armas que portan los combatientes de Hamás.

No obstante, dicho análisis no proporciona evidencia de que hayan sido suministradas por los gobiernos de esos países ni adquiridas en el pujante mercado negro de armas de Oriente Medio, donde las armas y componentes se anuncian en redes sociales de países destrozados por la guerra como Irak, Libia y Siria.

Lo que está claro, sin embargo, es que muchas de esas imágenes muestran a militantes de Hamás portando armas que parecen relativamente nuevas, evidencia de que el grupo ha encontrado formas de obtener armamento a pesar del bloqueo por tierra y mar de la Franja de Gaza, posiblemente por medio de botes, túneles u oculto en envíos de alimentos y otros bienes.

“La mayoría de sus armas son de origen ruso, chino o iraní, pero en el arsenal también hay armas norcoreanas y las producidas en países que formaban parte del Pacto de Varsovia", dijo N.R. Jenzen-Jones, experto en armamento militar y director de Armament Research Services, una consultoría sobre armas con sede en Australia.

A pesar de la acumulación por parte de Hamás, Israel mantiene una enorme ventaja, con un poderoso conjunto de tanques modernos, artillería, helicópteros artillados y una fuerza aérea compuesta de cazas fabricados en Estados Unidos.

El ejército israelí dice haber liquidado a más de 7.000 milicianos de Hamás, en comparación con la muerte de al menos 510 de sus propios soldados, más de 330 de los cuales murieron en el ataque inicial de Hamás. El Ministerio de Salud de Gaza, un territorio controlado por Hamás, señaló que más de 23.000 palestinos han fallecido en los combates, aunque no distingue entre civiles y combatientes.

Las imágenes revisadas por la AP muestran que el arsenal de Hamás incluye armamento que va desde armas cortas y ametralladoras hasta lanzamisiles portátiles tierra-aire y proyectiles antitanque de fabricación artesanal.

Entre las armas más distintivas está el enorme AM-50 Sayyad ("cazador" en árabe), un fusil de francotirador fabricado en Irán que dispara proyectiles calibre .50, capaces de penetrar hasta 2,54 centímetros (1 pulgada) de acero. Ha sido visto anteriormente en los campos de batalla en Yemen y Siria, y en las manos de milicias chiíes en Irak.

Los combatientes de Hamás también han sido vistos con diversas armas de la era soviética, copiadas y fabricadas en Irán y China. Entre ellas hay variantes del 9M32 Strela, de diseño ruso, un sistema portátil de misiles antiaéreos guiados por calor.

Jenzen-Jones indicó que la empuñadura de uno de los lanzamisiles que fue visto en manos de un combatiente es distintiva de una variante fabricada en China y usada por el ejército iraní y sus aliados, incluido Hezbollah en Líbano, un grupo estrechamente ligado a Hamás.

Entre las armas de los combatientes de Hamás recuperadas por las Fuerzas de Defensa de Israel están las que parecen ser minas antitanque TC/6 de diseño italiano. Sin embargo, Seán Moorhouse, ex oficial del Ejército británico y experto en desactivación de artefactos explosivos, señala que la industria armamentista de Irán también ha copiado este dispositivo.

Las Fuerzas de Defensa de Israel y funcionarios estadounidenses han acusado desde hace tiempo a Irán de proporcionar dinero, entrenamiento y armas a Hamás y a militantes aliados en Gaza, entre ellos la Yihad Islámica Palestina.

Representantes de Irán ante las Naciones Unidas no respondieron los correos electrónicos de la AP acerca de si su gobierno proporcionó armas a Hamás, entre ellas los fusiles de francotirador AM-50 Sayyad. Sin embargo, una semana después de que la agencia noticiosa solicitara esos comentarios, Hamás publicó un video que presuntamente mostraba a militantes en Gaza usando maquinaria para fabricar sus propias copias del fusil.

El maestro armero Don Fraley revisó ese video del 20 de diciembre y dijo que sería casi imposible que Hamás pudiera fabricar un fusil de francotirador calibre .50 seguro y preciso con el equipo rudimentario que se muestra.

“Sería necesario ser un verdadero astro en el trabajo en un taller de maquinaria. Y yo no vi nada de eso", dijo Fraley, ex soldado de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos y francotirador de la Policía Estatal de Kentucky. “Estos tipos sólo están tratando de no dejar rastro".

Un oficial del Ejército israelí, familiarizado con el arsenal de Hamás, dijo que el grupo usa una combinación de armas “genéricas” contrabandeadas, incluyendo AK-47s, granadas propulsadas por cohetes y misiles antiaéreos, al igual que un amplio conjunto de armas caseras, frecuentemente fabricadas con materiales civiles de fácil acceso.

Por ejemplo, dijo el oficial, el grupo usa tornos para fabricar cohetes y morteros con piezas de metal, y los equipa con explosivos fabricados a partir de fertilizantes. Otras armas de fabricación casera incluyen un lanzacohetes capaz de disparar 14 proyectiles simultáneamente, y el dron “Zuwari”, una aeronave cargada de explosivos usada el 7 de octubre para atacar las torres de observación israelíes y derribar cámaras.

“Existe una enorme industria militar y de defensa en la Franja de Gaza", dijo el oficial, que habló a condición de guardar el anonimato, de conformidad con las reglas de información militar.

Según el oficial, se cree que la mayoría de las armas contrabandeadas entraron a través de Egipto, y en general son fáciles de adquirir y no es necesario que sean suministradas por el país de origen.

Una de esas armas, vista en manos de combatientes de Hamás, es una versión de las ametralladoras chinas conocidas como Tipo 80, un modelo que también ha sido copiado por los iraníes y rebautizado como PKM-T80.

Jonathan Ferguson, curador de armas de fuego del Real Museo de Arsenales en Inglaterra, dijo que, a partir de lo que pudo ver en fotos y videos, las versiones del arma hechas en China e Irán son tan similares que resultan indistinguibles.

Ferguson también pudo identificar una granada propulsada por cohete con marcas que indican que fue fabricada en Bulgaria. La AP informó anteriormente que Hamás usó ese tipo de granadas con una franja roja distintiva que indica que fueron hechas en Corea del Norte.

Entre las armas caseras más sofisticadas de Hamás está una copia de un cohete antitanque ruso llamado PG-7VR, diseñado específicamente para penetrar sistemas de blindaje reactivo como el de los tanques de combate israelíes Merkava Mark VI. Éstos están cubiertos de placas explosivas que estallan hacia afuera para desbaratar los proyectiles que reciben.

En videos propagandísticos publicados en octubre, se ve a militantes enmascarados ensamblando una versión del cohete ruso que Hamás rebautizó Al-Yasin 105, en honor del fundador del grupo, muerto en un ataque israelí en 2004. Mientras que la versión rusa original puede penetrar hasta casi 61 centímetros (2 pies) de blindaje de acero, los expertos dicen que no está claro si los explosivos caseros de la versión de imitación de Hamás son igual de potentes.

Hamás ha publicado muchos videos de combatientes que disparan estos cohetes contra tanques y transportes de personal blindados israelíes. En general, esos videos se interrumpen una vez que la ojiva explota, lo que hace imposible verificar independientemente si el blanco fue destruido.

Asimismo, en una táctica copiada de los campos de batalla de Ucrania, Hamás parece haber obtenido o copiado drones de diseño iraní armados con ojivas que explotan al estrellarse contra sus blancos. También se han adaptado drones genéricos de cuatro hélices de fabricación china para bombardear con explosivos a tanques y soldados.

“La disponibilidad de vehículos aéreos comerciales genéricos no tripulados, es decir, estos drones ligeros para el consumidor, ha modificado radicalmente la guerra en los últimos años", dijo Jenzen-Jones . “Los hemos visto, obviamente, en Siria, en Yemen, en Irak, en Ucrania, y ahora en Gaza”.

Con información de AP.