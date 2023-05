Irán detiene segundo petrolero en una semana; tenía bandera panameña

Este miércoles, la Guardia Revolucionaria de Irán detuvo un buque petrolero de bandera panameña en el Estrecho de Ormuz, la segunda intercepción de esa clase por parte de Teherán en los últimos días, en medio de tensiones por el programa nuclear iraní.

La intercepción del petrolero Niovi renovó las preocupaciones sobre la amenaza que supone Irán para el tráfico marítimo en el estrecho, que da acceso al Golfo Pérsico y por el que pasa una quinta parte del crudo del mundo.

El hecho se produjo tras la desaparición de un petrolero en el sureste de Asia que se cree llevaba crudo iraní, entre reportes sobre que podría haber sido tomado por Estados Unidos.

Por su parte, la Marina estadounidense publicó imágenes aéreas grabadas por un dron que mostraban alrededor de una docena de embarcaciones pequeñas de la Guardia Revolucionaria en torno al petrolero a las 6:20 de la mañana.

El dron estaba en una patrulla de rutina en la zona y capturó el episodio, aunque la Marina dijo que no había recibido una llamada de auxilio del Niovi, indicó el comandante Timothy Hawkins, vocero de la 5ta Flota de Estados Unidos.

"Los barcos iraníes “obligaron al petrolero a cambiar de rumbo y dirigirse a aguas territoriales iraníes ante la costa de Bandar Abbas, Irán”, señaló la Marina. “Las acciones iraníes son contrarias al derecho internacional y alteran la seguridad y la estabilidad regional. El acoso continuo de Irán a barcos y su interferencia con los derechos de navegación son injustificados, irresponsables y plantean una amenaza para la seguridad marítima y la economía global”, indicó la 5ta Flota en un comunicado.

La intercepción de los dos petroleros en una semana se da tras la desaparición del Suez Rajan, con bandera de Islas Marshall y que llevaba un año en el Mar de la China Meridional, cerca de Singapur, tras un reporte sobre supuesto contrabando de petróleo iraní, que está sujeto a sanciones.

Los datos de posicionamiento del Suez Rajan lo situaban por última vez cerca de África oriental y en un rumbo que podría llevarlo al continente americano.

Por su parte, el diario Financial Times, así como la firma de inteligencia marítima Ambrey, reportaron que el Suez Rajan fue interceptado por orden de las autoridades estadounidenses. El operador del barco no ha respondido a preguntas de The Associated Press sobre la situación del barco. Las autoridades de Estados Unidos tampoco han hecho comentarios.

Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Marítimos de Grecia reconoció este miércoles que había enviado hace poco una advertencia a buques griegos en Oriente Medio para que estuvieran alerta a su paso por el Golfo Pérsico. El Ministerio no dijo qué había provocado la advertencia.

Rechazan acciones de Irán contra embarcaciones

En Washington, el portavoz del Departamento de Estado Vedant Patel criticó a Irán por interceptar los barcos.

“El acoso de Irán a las embarcaciones y su interferencia con los derechos de navegación en aguas regionales e internacionales son contrarios a la ley internacional y afectan la estabilidad y seguridad regional”, subrayó.

El suceso se suma a una serie de detenciones de barcos y explosiones que han remecido la región.

(Con información de AP)