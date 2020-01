"Irán nunca tendrá un arma nuclear": Donald Trump

Agencia

MÉXICO.- Donald Trump expresó este lunes que Irán “nunca tendrá un arma nuclear”, un día después de que el régimen persa anuncie que abandona el total de los compromisos asumidos en el acuerdo firmado con las potencias sobre las capacidades atómicas.

En un tuit escrito con mayúsculas para enfatizar su postura, el presidente estadounidense reafirmó su política de presión para evitar que Teherán se convierta en una potencia nuclear como lo son EEUU, Rusia, China, Francia, Reino Unido, India e Israel (más Pakistán, Corea del Norte y Sudáfrica, que poseen la tecnología necesaria). Las tensiones bilaterales están en aumento tras la muerte de Qassem Soleimani, comandante de la Guardia Revolucionaria, indica el portal de noticias Infobae en su sitio web.

IRAN WILL NEVER HAVE A NUCLEAR WEAPON!