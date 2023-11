Israel: Benjamin Netanyahu prevé canje de rehenes con Palestina

El fin de semana, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró que existe la posibilidad de un intercambio para la liberación de los rehenes que actualmente mantienen bajo su control las milicias palestinas en Gaza.

Además, Netanyahu ha asegurado que Israel ofreció entregar combustible al Hospital de Al Shifa de la ciudad de Gaza, que dejó de funcionar el día de ayer tras agotarse el combustible que alimentaba sus generadores de electricidad de emergencia.

El dirigente israelí se ha referido durante el Consejo de Ministros semanal a las palabras del ministro israelí de Patrimonio, el ultraderechista Amichai Eliyahu, quien ha planteado el lanzamiento de una bomba atómica sobre la Franja de Gaza como una de las opciones militares.

La mañana de este lunes, Benjamin Netanyahu publicó en la plataforma X (antes Twitter) la visita que realizó al Batallón 585 de la Patrulla del Desierto de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Prime Minister Benjamin Netanyahu visited IDF Desert Patrol Battalion 585:

"Jewish and Bedouin commanders are standing shoulder-to-shoulder. They have fought, and are now fighting, heroically. Our partnership is the future of us all against these savages"https://t.co/GjbheyFeiy pic.twitter.com/PvJP6Wa0oQ