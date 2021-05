Israel expresa molestia con México por votación en la ONU

MÉXICO.- Esta mañana el gobierno de Israel expresó molestia con México ya que junto con Filipinas votaron a favor de la creación de una comisión que investigue los recientes hechos ocurridos en territorio israelí y la Franja de Gaza.

El diplomático mexicano fue convocado al Ministerio de Relaciones Exteriores, en donde dialogó con el director general Adjunto para América Latina y El Caribe, Modi Ephraim.

Israel pidió a México una aclaración sobre el voto mexicano en el Consejo de Derechos Humanos a favor de la creación de una comisión de investigación contra Israel, tras lo ocurrido durante la operación denominada "Guardián de los Muros".

